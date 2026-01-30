SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.01.2016 wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Elma Electronic-Aktie 355,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,817 Elma Electronic-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 605,63 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 29.01.2026 auf 1 280,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 260,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Elma Electronic eine Marktkapitalisierung von 290,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at