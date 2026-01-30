Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Langfristige Investition
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.01.2016 wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Elma Electronic-Aktie 355,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,817 Elma Electronic-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 605,63 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 29.01.2026 auf 1 280,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 260,56 Prozent.
Jüngst verzeichnete Elma Electronic eine Marktkapitalisierung von 290,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)
Analysen zu Elma Electronic AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Elma Electronic AG (N)
|1 280,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.