SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Elma Electronic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Elma Electronic-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Elma Electronic-Papier bei 1 000,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Elma Electronic-Aktie investierten, hätten nun 0,100 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 1 280,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 292,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at