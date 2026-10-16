Elma Electronic Aktie

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WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

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Frühes Investment 16.10.2026 10:03:30

SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Elma Electronic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Elma Electronic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Elma Electronic-Anteile bei 1 260,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7,937 Elma Electronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elma Electronic-Papiers auf 1 320,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 476,19 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,76 Prozent.

Elma Electronic wurde am Markt mit 300,99 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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