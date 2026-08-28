Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Rentable Elma Electronic-Anlage?
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 25.08.2023 wurde das Elma Electronic-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 020,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,980 Elma Electronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie auf 1 330,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 303,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,39 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Elma Electronic eine Marktkapitalisierung von 303,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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