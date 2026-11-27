So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Elma Electronic-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Elma Electronic-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 680,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Elma Electronic-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,706 Elma Electronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 320,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19 411,76 CHF wert. Mit einer Performance von +94,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Elma Electronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 302,00 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at