Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Elma Electronic-Performance im Blick
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor 5 Jahren verdient
Das Elma Electronic-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Elma Electronic-Aktie letztlich bei 535,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, befänden sich nun 18,692 Elma Electronic-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 270,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 23 738,32 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,38 Prozent gesteigert.
Alle Elma Electronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 289,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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