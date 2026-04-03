Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Langfristige Anlage
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Elma Electronic-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Elma Electronic-Papier an diesem Tag 1 090,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,917 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 270,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 165,14 CHF wert. Mit einer Performance von +16,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich jüngst auf 290,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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