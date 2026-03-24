SPI-Papier Emmi-Aktie: Hätte sich eine Investition in Emmi von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Emmi-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Emmi-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 805,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 12,422 Emmi-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 925,47 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 23.03.2026 auf 799,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 0,75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Emmi eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at