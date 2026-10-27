SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Emmi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Emmi-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 595,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,168 Emmi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Emmi-Aktie auf 922,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,83 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Emmi eine Börsenbewertung in Höhe von 4,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at