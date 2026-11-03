Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Emmi-Performance
|
03.11.2026 10:03:41
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Emmi-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 710,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,408 Emmi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 332,39 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 02.11.2026 auf 946,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,24 Prozent vermehrt.
Emmi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,98 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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