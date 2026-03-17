Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Investmentbeispiel
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 488,25 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,048 Emmi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 813,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 665,13 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 66,51 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Emmi belief sich zuletzt auf 4,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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