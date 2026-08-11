Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Rentable Emmi-Anlage? 11.08.2026 10:04:10

SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Emmi-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Emmi-Anteile betrug an diesem Tag 730,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,370 Emmi-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 873,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 195,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,59 Prozent vermehrt.

Emmi wurde am Markt mit 4,70 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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