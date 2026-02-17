Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Emmi-Performance
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 17.02.2016 wurde die Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Emmi-Anteile an diesem Tag 459,75 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Emmi-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,218 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Emmi-Papiere wären am 16.02.2026 175,97 CHF wert, da der Schlussstand 809,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,97 Prozent gesteigert.
Emmi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,32 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
