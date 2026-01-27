SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Emmi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Emmi-Anteile an diesem Tag bei 787,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,127 Emmi-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 94,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 741,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Emmi bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at