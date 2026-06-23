Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Performance unter der Lupe 23.06.2026 10:04:02

SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Emmi-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Emmi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 862,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Emmi-Aktie investierten, hätten nun 0,116 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 22.06.2026 98,61 CHF wert, da der Schlussstand 850,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,39 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Emmi belief sich zuletzt auf 4,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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