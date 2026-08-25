SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Emmi-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Emmi-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 092,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,092 Emmi-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 843,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,20 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 77,20 CHF entspricht einer negativen Performance von 22,80 Prozent.

Am Markt war Emmi jüngst 4,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at