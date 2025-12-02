Emmi Aktie
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Emmi-Anteile bei 763,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,106 Emmi-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Emmi-Papiers auf 732,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 593,71 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,06 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Emmi bezifferte sich zuletzt auf 3,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
