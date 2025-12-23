Emmi Aktie

Profitabler Emmi-Einstieg? 23.12.2025 10:03:42

SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Emmi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Emmi-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Emmi-Aktie an diesem Tag 436,25 CHF wert. Bei einem Emmi-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,923 Emmi-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 22.12.2025 16 871,06 CHF wert, da der Schlussstand 736,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,71 Prozent erhöht.

Alle Emmi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

