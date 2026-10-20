Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Lukrativer Emmi-Einstieg? 20.10.2026 10:03:36

SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Emmi gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Emmi-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Emmi-Papier an diesem Tag bei 988,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,121 Emmi-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 230,77 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 19.10.2026 auf 912,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Emmi belief sich zuletzt auf 4,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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