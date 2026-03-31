Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Langfristige Anlage
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Emmi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Emmi-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Emmi-Papier bei 918,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,109 Emmi-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,50 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Anteils am 30.03.2026 auf 840,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 8,50 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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