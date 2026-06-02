Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Langfristige Investition 02.06.2026 10:04:20

SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Emmi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Emmi-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Emmi-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Emmi-Anteile an diesem Tag bei 928,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Emmi-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,108 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.06.2026 92,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 856,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,81 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Emmi belief sich zuletzt auf 4,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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