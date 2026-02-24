Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Frühes Investment
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Emmi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Emmi-Aktie bei 841,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,189 Emmi-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 951,25 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 23.02.2026 auf 800,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,88 Prozent.
Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emmi AG
|
10:04
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
17.02.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
03.02.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.01.26