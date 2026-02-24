SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Emmi-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Emmi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Emmi-Aktie bei 841,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,189 Emmi-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 951,25 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 23.02.2026 auf 800,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at