Lohnende Emmi-Anlage? 06.01.2026 10:03:44

SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Emmi von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Emmi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 813,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,123 Emmi-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Emmi-Papiers auf 715,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,95 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 87,95 CHF, was einer negativen Performance von 12,05 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Emmi eine Börsenbewertung in Höhe von 3,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

