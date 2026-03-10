Emmi Aktie
SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren angefallen
Am 10.03.2021 wurden Emmi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 930,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,108 Emmi-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Emmi-Papiers auf 811,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,80 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Emmi eine Börsenbewertung in Höhe von 4,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
