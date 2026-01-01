EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

EMS-CHEMIE-Investmentbeispiel 01.01.2026 10:03:37

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verdienen können.

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 441,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,227 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (549,50 CHF), wäre das Investment nun 124,60 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,60 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 12,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

EMS-CHEMIE AG 590,00 -0,17% EMS-CHEMIE AG

