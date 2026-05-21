SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 483,25 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in EMS-CHEMIE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,693 EMS-CHEMIE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 823,07 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 20.05.2026 auf 668,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,23 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 15,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at