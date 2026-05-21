EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Performance im Blick
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 483,25 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in EMS-CHEMIE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,693 EMS-CHEMIE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 823,07 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 20.05.2026 auf 668,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,23 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 15,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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