SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 576,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,736 EMS-CHEMIE-Anteilen. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Aktien wären am 16.09.2026 1 396,70 CHF wert, da der Schlussstand 804,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,67 Prozent vermehrt.

Insgesamt war EMS-CHEMIE zuletzt 18,82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at