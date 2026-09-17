EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Frühe Anlage
|
17.09.2026 10:03:26
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 576,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,736 EMS-CHEMIE-Anteilen. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Aktien wären am 16.09.2026 1 396,70 CHF wert, da der Schlussstand 804,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,67 Prozent vermehrt.
Insgesamt war EMS-CHEMIE zuletzt 18,82 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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