SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 471,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in EMS-CHEMIE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,231 EMS-CHEMIE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.02.2026 auf 629,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 365,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,65 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 14,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at