EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Rentable EMS-CHEMIE-Investition?
|
29.01.2026 10:03:56
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EMS-CHEMIE-Anteile an diesem Tag 428,00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 2,336 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.01.2026 auf 602,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 406,54 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,65 Prozent erhöht.
Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 14,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
