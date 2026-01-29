SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in EMS-CHEMIE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EMS-CHEMIE-Anteile an diesem Tag 428,00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 2,336 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.01.2026 auf 602,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 406,54 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,65 Prozent erhöht.

Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 14,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

