EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Frühe Investition 08.10.2026 10:03:23

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das EMS-CHEMIE-Papier letztlich bei 502,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,990 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (839,50 CHF), wäre die Investition nun 1 670,65 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 670,65 CHF, was einer positiven Performance von 67,06 Prozent entspricht.

EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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