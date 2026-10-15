EMS-CHEMIE Aktie

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WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Profitable EMS-CHEMIE-Anlage? 15.10.2026 10:03:22

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit EMS-CHEMIE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug an diesem Tag 566,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,652 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (867,50 CHF), wäre die Investition nun 15 313,33 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 313,33 CHF entspricht einer Performance von +53,13 Prozent.

EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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