SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit EMS-CHEMIE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug an diesem Tag 558,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,179 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (846,00 CHF), wäre die Investition nun 151,48 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 151,48 CHF entspricht einer Performance von +51,48 Prozent.

EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at