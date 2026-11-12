EMS-CHEMIE Aktie

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WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Profitable EMS-CHEMIE-Anlage? 12.11.2026 10:03:23

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit EMS-CHEMIE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug an diesem Tag 558,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,179 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (846,00 CHF), wäre die Investition nun 151,48 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 151,48 CHF entspricht einer Performance von +51,48 Prozent.

EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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