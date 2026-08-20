EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Lukrative EMS-CHEMIE-Anlage? 20.08.2026 10:03:27

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 624,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,160 EMS-CHEMIE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,66 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 19.08.2026 auf 778,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,66 Prozent vermehrt.

EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 18,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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