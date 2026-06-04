EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Performance im Blick
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Anlage in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 719,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 1,391 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 993,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 714,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,70 Prozent verringert.
EMS-CHEMIE wurde am Markt mit 16,57 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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