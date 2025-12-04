SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.12.2015 wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 408,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,245 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,33 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 03.12.2025 auf 544,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,33 Prozent vermehrt.

Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at