EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Investment
|
04.12.2025 10:03:38
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient
Am 04.12.2015 wurden EMS-CHEMIE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 408,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,245 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,33 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 03.12.2025 auf 544,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,33 Prozent vermehrt.
Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|EMS-CHEMIE AG
|583,50
|0,60%
