SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit EMS-CHEMIE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 688,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,145 EMS-CHEMIE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,81 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 11.02.2026 auf 638,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,19 Prozent verringert.

Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 14,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at