EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Langfristige Anlage
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit EMS-CHEMIE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 688,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,145 EMS-CHEMIE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,81 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 11.02.2026 auf 638,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,19 Prozent verringert.
Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 14,71 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!