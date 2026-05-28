SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 620,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 0,161 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 698,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,58 CHF wert. Mit einer Performance von +12,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 16,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at