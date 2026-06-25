EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Profitabler EMS-CHEMIE-Einstieg?
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient
Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 590,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,695 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers auf 707,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 199,15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,92 Prozent.
EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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