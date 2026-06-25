SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 590,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,695 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers auf 707,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 199,15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,92 Prozent.

EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at