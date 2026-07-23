EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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Lukrative EMS-CHEMIE-Investition? 23.07.2026 10:03:24

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 650,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,373 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 781,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 013,84 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,14 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 18,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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