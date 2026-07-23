EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Lukrative EMS-CHEMIE-Investition?
|
23.07.2026 10:03:24
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 650,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,373 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 781,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 013,84 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,14 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 18,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
23.07.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
16.07.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|SIX-Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.07.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)