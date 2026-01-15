EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Investment im Blick
|
15.01.2026 10:03:27
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 664,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,060 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 262,05 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 14.01.2026 auf 615,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 7,38 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 13,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
