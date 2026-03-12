EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Langfristige Anlage
|
12.03.2026 10:03:19
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 695,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,438 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Papiere wären am 11.03.2026 879,22 CHF wert, da der Schlussstand 611,50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,08 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 14,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Aktien in diesem Artikel
|EMS-CHEMIE AG
|697,00
|0,29%
