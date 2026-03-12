EMS-CHEMIE Aktie

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

Langfristige Anlage 12.03.2026 10:03:19

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in EMS-CHEMIE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 695,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,438 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Papiere wären am 11.03.2026 879,22 CHF wert, da der Schlussstand 611,50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,08 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 14,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

Analysen zu EMS-CHEMIE AG

Aktien in diesem Artikel

EMS-CHEMIE AG 697,00 0,29% EMS-CHEMIE AG

