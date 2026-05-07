SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das EMS-CHEMIE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 732,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,137 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.05.2026 92,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 674,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,86 Prozent verringert.

EMS-CHEMIE wurde am Markt mit 15,82 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at