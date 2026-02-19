EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.02.2021 wurden EMS-CHEMIE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 854,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,170 EMS-CHEMIE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 732,59 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 18.02.2026 auf 626,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 26,74 Prozent.
Der EMS-CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 14,64 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
