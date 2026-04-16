EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable EMS-CHEMIE-Anlage? 16.04.2026 10:03:28

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 842,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,119 EMS-CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Aktien wären am 15.04.2026 77,20 CHF wert, da der Schlussstand 650,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,80 Prozent verringert.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 15,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu EMS-CHEMIE AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EMS-CHEMIE AG 720,00 2,13% EMS-CHEMIE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen