EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Rentable EMS-CHEMIE-Anlage?
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 842,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,119 EMS-CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Aktien wären am 15.04.2026 77,20 CHF wert, da der Schlussstand 650,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,80 Prozent verringert.
Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 15,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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