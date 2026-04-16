SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 842,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,119 EMS-CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Aktien wären am 15.04.2026 77,20 CHF wert, da der Schlussstand 650,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,80 Prozent verringert.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 15,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at