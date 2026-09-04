Epic Suisse Aktie

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WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684

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Epic Suisse-Investition 04.09.2026 10:03:59

SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: Hätte sich ein Epic Suisse-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Epic Suisse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,205 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,48 CHF, da sich der Wert einer Epic Suisse-Aktie am 03.09.2026 auf 83,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,48 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Epic Suisse eine Marktkapitalisierung von 934,60 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX war der 25.05.2022. Der Erstkurs des Epic Suisse-Anteils belief sich damals auf 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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