Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Profitable Epic Suisse-Anlage?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Epic Suisse von vor einem Jahr rentiert?
Die Epic Suisse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Epic Suisse-Papier an diesem Tag 83,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Epic Suisse-Aktie investiert, befänden sich nun 1,196 Epic Suisse-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Epic Suisse-Aktie auf 84,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,48 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0,48 Prozent vermehrt.
Epic Suisse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 935,73 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX war der 25.05.2022. Der erste festgestellte Kurs der Epic Suisse-Aktie lag damals bei 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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