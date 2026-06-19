SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Epic Suisse-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,00 CHF wert. Bei einem Epic Suisse-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,873 Epic Suisse-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 301,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,16 Prozent.

Insgesamt war Epic Suisse zuletzt 926,74 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX war der 25.05.2022. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie lag beim Börsengang bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at