Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Hochrechnung
|
12.06.2026 10:03:55
SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Epic Suisse-Aktie an diesem Tag 81,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Epic Suisse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,232 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,96 CHF, da sich der Wert eines Epic Suisse-Papiers am 11.06.2026 auf 83,60 CHF belief. Mit einer Performance von +2,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Epic Suisse zuletzt 927,38 Mio. CHF wert. Am 25.05.2022 wurden Epic Suisse-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie lag beim Börsengang bei 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Epic Suisse
|
12.06.26
|SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26
|EPIC Suisse AG: EPIC Suisse divests Vennes III property in Lausanne (EQS Group)
|
26.05.26
|EPIC Suisse releases high level Q1 2026 numbers in line with majority shareholder's reporting obligations (EQS Group)
|
22.05.26
|SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.05.26