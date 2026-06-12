SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Epic Suisse-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Epic Suisse-Aktie an diesem Tag 81,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Epic Suisse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,232 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,96 CHF, da sich der Wert eines Epic Suisse-Papiers am 11.06.2026 auf 83,60 CHF belief. Mit einer Performance von +2,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Epic Suisse zuletzt 927,38 Mio. CHF wert. Am 25.05.2022 wurden Epic Suisse-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie lag beim Börsengang bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at