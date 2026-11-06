Epic Suisse Aktie

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WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684

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Lukrative Epic Suisse-Investition? 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Epic Suisse eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Epic Suisse-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Epic Suisse-Aktie an diesem Tag 64,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,563 Epic Suisse-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,13 CHF, da sich der Wert eines Epic Suisse-Anteils am 05.11.2026 auf 85,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,13 Prozent zugenommen.

Epic Suisse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 952,43 Mio. CHF. Die Epic Suisse-Aktie ging am 25.05.2022 an die Börse SWX. Die Epic Suisse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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