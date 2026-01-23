Epic Suisse Aktie

Epic Suisse

WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684

Langfristige Performance 23.01.2026 10:04:02

SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Epic Suisse-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.01.2025 wurde das Epic Suisse-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Epic Suisse-Anteile bei 80,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Epic Suisse-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,407 Epic Suisse-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.01.2026 1 049,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4,96 Prozent.

Am Markt war Epic Suisse jüngst 941,43 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX war der 25.05.2022. Die Epic Suisse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

